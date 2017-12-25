Мировой чемпионат по шахматам со скандалом стартует в Саудовской Аравии

Чемпионат мира по быстрым шахматам, который пройдет 26-28 декабря (рапид) и 29-30 декабря (блиц) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), еще не начавшись, уже носит скандальный характер.

Катарские шахматисты приняли решение не выступать на чемпионате мира из-за требования организаторов не демонстрировать флаг Катара на соревнованиях, сообщает катарская газета Gulf Times, передает Укринформ.

После того, как катарские шахматисты не согласились с требованиями организаторов чемпионата мира, им было отказано в выдаче виз.

Ранее стало известно, что в выдаче виз было отказано и семи израильским шахматистам.

В настоящее время Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений.

Кризис в отношениях Катара с арабскими государствами продолжается с начала лета. 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.

Как сообщалось, ряд ведущих игроков, в том числе сестры-украинки Анна и Мария Музычук приняли решение отказаться от поездки на соревнование.

Призовой фонд турнира, торжественная церемония открытия которого состоится 25 декабря, составит $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира - по $250.

Напомним, год назад в Дохе (Катар) чемпионат мира по быстрым шахматам завершился триумфом украинских гроссмейстеров Василия Иванчука, которые выиграл "золото" в рапиде, и Анны Музычук, ставшей чемпионкой мира и в рапиде, и в блице.