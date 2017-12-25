Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Мировой чемпионат по шахматам со скандалом стартует в Саудовской Аравии

Мировой чемпионат по шахматам со скандалом стартует в Саудовской Аравии

Мировой чемпионат по шахматам со скандалом стартует в Саудовской Аравии

Катарские шахматисты приняли решение не выступать из-за запрета демонстрировать флаг страны

25.12.17 116
000

Чемпионат мира по быстрым шахматам, который пройдет 26-28 декабря (рапид) и 29-30 декабря (блиц) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), еще не начавшись, уже носит скандальный характер. 

Катарские шахматисты приняли решение не выступать на чемпионате мира из-за требования организаторов не демонстрировать флаг Катара на соревнованиях, сообщает катарская газета Gulf Times, передает Укринформ

После того, как катарские шахматисты не согласились с требованиями организаторов чемпионата мира, им было отказано в выдаче виз. 

Ранее стало известно, что в выдаче виз было отказано и семи израильским шахматистам. 

В настоящее время Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений.

Кризис в отношениях Катара с арабскими государствами продолжается с начала лета. 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению. 

Как сообщалось, ряд ведущих игроков, в том числе сестры-украинки Анна и Мария Музычук приняли решение отказаться от поездки на соревнование. 

Призовой фонд турнира, торжественная церемония открытия которого состоится 25 декабря, составит $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира - по $250. 

Напомним, год назад в Дохе (Катар) чемпионат мира по быстрым шахматам завершился триумфом украинских гроссмейстеров Василия Иванчука, которые выиграл "золото" в рапиде, и Анны Музычук, ставшей чемпионкой мира и в рапиде, и в блице.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Анна Музычук лишится чемпионских титулов, но не предаст свои принципыВ Киеве начали готовиться к проведению Всемирной универсиадыСписки допущенных к Олимпийским Играм россиян обнародуют до 28 января

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 8716
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 8670
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 9349
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 10004
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 2015
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 4652
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 1262
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 5720
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 2821
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 4631
  1. Плечи и начёсы. 6 fashion-трендов этой зимы 15196 / 15811
  2. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 4215 / 4631
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 3011 / 9349
  4. Названо главное научное открытие года 1773 / 2011
  5. 100 самых влиятельных украинцев 1770 / 8716
  6. Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ 1634 / 5767
  7. Ученые обнаружили еще один вымирающий вид животных 1345 / 1568
  8. Порошенко назначил временных членов НКРЭКУ 1191 / 1349
  9. Выборы в ОТГ: В Одесской области задержали трех членов избиркома 1170 / 1360
  10. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1149 / 1243
  1. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 27 / 9349
  2. Плечи и начёсы. 6 fashion-трендов этой зимы 15 / 15811
  3. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 15 / 4631
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 11 / 46785
  5. Радиация времени. Главные сериалы декабря 6 / 1243
  6. ЕС и ОБСЕ не будут наблюдать за российскими выборами в Крыму 6 / 353
  7. Ученые обнаружили еще один вымирающий вид животных 5 / 1568
  8. Порошенко назначил временных членов НКРЭКУ 4 / 1349
  9. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3 / 7103
  10. Карта военных действий в зоне АТО на 24 декабря 3 / 527
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.