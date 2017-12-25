Ломаченко стал лучшим боксером мира по версии Fightnews

Чемпион мира по версии WBO опередил в рейтинге Теренса Кроуфорда и Срисакета Рунгвисаи

Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии Fightnews.com.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе опередил в рейтинге других чемпионов мира - американца Теренса Кроуфорда (полусредний вес) и тайца Срисакета Рунгвисаи (легчайший вес).

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Напомним, Ломаченко в 2017 году одержал три победы, каждая из которых стала досрочной.

Также Василий возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN и стал лучшим боксером мира по версии Boxing News 24.