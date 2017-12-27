Ломаченко считает шуткой угрозу Тайсона Фьюри

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко отреагировал на вызов на боксерский поединок от экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Как сообщил Ломаченко в интервью Сегодня, он воспринял угрозу британца "надрать зад" как шутку и надеется, что его болельщики сделали так же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшим боем года признан поединок между Кличко и Джошуа

"Я думаю, все понимают, что это была шутка. Я лично воспринял его слова так", - сказал Ломаченко.

Напомним, Ломаченко стал лучшим боксером мира по версии Fightnews.