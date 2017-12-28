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Главная » Стиль жизни » Спорт » На Олимпиаде ждут более 200 российских спортсменов

На Олимпиаде ждут более 200 российских спортсменов

На Олимпиаде ждут более 200 российских спортсменов
Фото: ТАСС/Jens Kalaene

Они смогут выступить только под олимпийским флагом и в специальном статусе 

28.12.17 51
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Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане ожидает, что в соревнованиях по различным видам спорта примут участие 210 российских спортсменов, заявил глава комитета Ли Хи Бом.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

"Оргкомитет будет поддерживать российских спортсменов с момента их прибытия и до отъезда, как и всех других атлетов", — сказал он.

Отметим, 5 декабря исполком МОКа вынес решение, согласно которому в ОИ-2018 смогут принять участие только "чистые" российские спортсмены. Они смогут выступить только под олимпийским флагом и в специальном статусе "Олимпийские атлеты из России" (OAR). 

Напомним, Зимние Олимпийские игры пойдут в южнокорейском городе Пхенчхан в феврале 2018 года.

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