Ломаченко продолжает собирать награды

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2017 года по версии телеканала HBO. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

"У боксера, обладающего самой чистой техникой в спорте, получился безукоризненный год", - заявил эксперт HBO Джим Лампли.

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В уходящем году Ломаченко провел три боя. Его соперниками были Джейсон Соса, Мигель Марриага и Гильермо Ригондо, и поединки со всеми он выиграл досрочно. Бой с Сосой транслировался на HBO, а остальные два на канале ESPN, с которым в этом году заключила сделкув промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Ломаченко.

Ранее Ломаченко уже победил в номинации "Боец года" по версии Fightnews. Украинец также признан лучшим по версиям Boxing News 24 и ESPN.