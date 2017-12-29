ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за "сборную "ДНР"

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе "сборной ДНР".
Об этом говорится на сайте ФФУ.
Данное решение было принято по заявлению Службы безопасности Украины.
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В итоге любой футбольной деятельностью запрещено заниматься 18 спортсменам, а именно:
- Кравченко Владимиру Сергеевичу, 10.01.1986 г. р.;
- Никулину Денису Сергеевичу, 17.10.1994 г. р.;
- Синькову Максиму Юрьевичу, 09.12.1997 г. р.;
- Селезневу Анатолию Викторовичу, 08.04.1995 г. р.;
- Крохмалю Сергею Игоревичу, 29.08.1990 г. р.;
- Кушниру Андрею Юрьевичу, 22.02.1994 г. р.;
- Рябому Андрею Александровичу, 26.03.1988 г. р.;
- Мишину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 г. р.;
- Зинченко Руслану Владимировичу, 26.08.1996 г. р.;
- Махно Ярославу Николаевичу, 15.05.1993 г. р.;
- Саетову Роману Сергеевичу, 18.08.1981 г. р.;
- Свиридову Платону Николаевичу, 20.11.1986 г. р.;
- Поточному Денису Григорьевичу, 08.05.1985 г. р.;
- Иванову Ивану Александровичу, 12.02.1988 г. р.;
- Дмитришину Игорю Олеговичу, 24.10.1995 г. р.;
- Станенко Виктору Вадимовичу, 31.10.1991 г. р.;
- Шмакову Никите Руслановичу, 20.04.1996 г. р.;
- Золотарю Константину Павловичу, 24.03.1994 г. р.
Напомним, Украина закончила год на 35-ом месте в рейтинге ФИФА.