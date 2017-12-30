Ломаченко стал лучшим боксером года и по версии журнала The Ring

Впервые в истории рейтинга его возглавил боксер с таким небольшим количеством боев

Василий Ломаченко стал лучшим из боксеров в 2017 году по версии американского журнала The Ring. Об этом сообщает LB.ua.

Украинец в 2017 году провел три боя с Джейсоном Сосой, Мигелем Марриаги и Гильермо Ригондо. Каждый из поединков завершился досрочно.

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Журнал отмечает, что впервые за 89 лет существования премии ему удалось занять первое место с таким небольшим количеством боев за плечами. На счету Ломаченко десять побед, из них восемь досрочных, и одно поражение.

Ранее Ломаченко уже победил в номинации "Боец года" по версии Fightnews. Украинец также признан лучшим по версиям Boxing News 24, ESPN и НВО.