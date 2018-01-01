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Главная » Стиль жизни » Спорт » Две украинки попали в топ-10 рейтинга лучших шахматистов ФИДЕ

Две украинки попали в топ-10 рейтинга лучших шахматистов ФИДЕ

Две украинки попали в топ-10 рейтинга лучших шахматистов ФИДЕ
Анна Музычук / Фото: facebook.com/anna.muzychuk.9

Анна и Мария Музычук заняли 3 и 7 места в первой десятке среди женщин

01.01.18 76
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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) к Новому году обнародовала рейтинг лучших шахматистов, где две украинки – Анна Музычук (коэффициент 2571) и ее младшая сестра экс-чемпионка мира Мария Музычук (2540) входят в топ-10 среди женщин. Об этом сообщает LIGA.net.

Женский рейтинг возглавляет чемпионка мира китаянка Хоу Ифань (2680). Следом за ней – ее соотечественница Цзю Вэньцзюнь (2571).

В топ-100 шахматисток мира, кроме украинок Музычук, вошли еще шестеро представительниц Украины:

36. Наталья Жукова (2438);
41. Анна Ушенина (2423);
57. Инна Гапоненко (2410);
86. Юлия Осьмак (2375);
96. Татьяна Василевич (2360);
100. Наталья Букса (2357).

В мужском рейтинге лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2834).

В мировую сотню входят семь шахматистов Украины:

27. Василий Иванчук (2726);
38. Павел Эльянов (2710);
47. Юрий Криворучко (2694);
48. Руслан Пономарев (2694);
53. Юрий Кузубов (2691);
66. Мартын Кравцив (2679);
86. Александр Моисеенко (2660).

Ранее сообщалось, что украинская шахматистка Анна Музычук пропустила чемпионат мира по быстрым шахматам, который проходил в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря, из-за нарушения прав женщин в этой стране.

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