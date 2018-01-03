Украина покажет зимнюю и летнюю Олимпиады

Украина заключила соглашение о трансляции зимней Олимпиады-2018 и летней Олимпиады-2020.
Об этом сообщает УНН.
Договор о покупке прав на трансляцию заключили медиакомпания Discovery Communications и ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
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Это позволит общественному вещателю показывать трансляции Олимпиады почти на всей территории Украины. Ход соревнований будет транслироваться в формате SD и HD-Симулкаст на сайте телеканала UA:ПЕРШИЙ.
Напомним, олимпийский огонь доверили нести роботу.