Свитолина в Австралии выиграла свой 10-й титул в карьере

В Брисбене завершился финал престижного турнира серии WTA Premier с призовым фондом $894,700, в котором украинка Элина Свитолина была намного сильнее соперницы - белорусской теннисистки Александры Саснович, отмечают спортивные СМИ.

Матч завершился убедительной победой действующей шестой ракетки мира Свитолиной - 6:2, 6:1.

Саснович стала одной из сенсаций турнира, начав путь в квалификации и сумев выйти в финал, но в решающем поединке ничего не смогла противопоставить украинке.

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Свитолина на пути к первому в 2018 году финалу в Брисбене обыграла двух соперниц из топ-10 – британку Йоханну Конту и чешку Каролину Плишкову.

Титул в Брисбене стал уже 10-й победой для Свитолиной на турнирах WTA. В прошлом году украинка завоевала пять титулов, а 2018-й начала с победы на первом же турнире.