Марафонец победил в забеге, спрятавшись в биотуалете

Во время проведения марафонского забега в Аризоне организаторы дисквалифицировали одного из участников Келли Эгню за мошенничество.

Он просидел в туалете несколько кругов забега.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на страницу марафона Across the Years в Facebook.

Участник надеялся выиграть, перешагивая финишную черту, а после - прячась в туалете.

Каждый раз когда он должен был заходить на следующий круг, он просто шел в биотуалет, где находился около семи минут.

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Затем выходил из кабинки, перешагивал черту - и уходил в туалет снова.

Бегуна уличили в жульничестве, когда он победил в марафоне.

В результате итоги всех его забегов были пересмотрены, в том числе того, когда он выиграл 48-часовую гонку, преодолев 55 миль, при этом последние семь часов он не бежал.

Келли отказали в участии в последующих гонках.