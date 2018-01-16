Бьорндалену могут дать персональную квоту на Олимпиаду

Пхенчхан-2018 может стать для легендарного норвежца седьмой Олимпиадой

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривается возможность предоставления персональной квоты норвежскому биатлонисту Уле Эйнару Бьорндалену для участия в Пхенчхане-2018.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на NRK.

Отметим, восьмикратный олимпийский чемпион и самый титулованный 43-летний спортсмен в истории зимних Игр не попал в состав норвежской команды на Пхенчхан-2018.

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В текущем сезоне спортсмен выступил в восьми личных гонках Кубка мира и не смог выполнить олимпийский норматив. Для попадания в олимпийский состав требовалась один раз попасть в топ-6 или же дважды – в топ-12.

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе также решил не включать опытного биатлониста в состав команды.

Напомним, Пхенчхан-2018 могут стать седьмыми Играми для Бьорндалена. Первыми были Игры-1994 в Лиллехаммере.