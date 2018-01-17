На корте Australian Open сойдутся две украинки

Три украинские теннисистки прошли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает Большой теннис.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на проигрыш в первом сете, победила Катерину Синякову из Чехии. 15-летняя Марта Костюк обыграла австралийку Оливию Роговску. В третьем круге украинки сойдутся между собой.

"Про Марту Костюк я впервые услышала, когда она выиграла в Мельбурне. Это здорово, что я сыграю с кем-то из своей страны. Не каждый день у меня есть возможность сыграть с украинкой и для украинских болельщиков, я думаю, это будет увлекательное зрелище. Я немного смотрела матч Марты в первом круге. Ей нечего терять, поэтому на корте она решается на все", - прокомментировала предстоящий поединок Свитолина.

Катерина Бондаренко сумела победить россиянку Анастасию Павлюченкову. И теперь ее ждет поединок против Магдалены Рыбариковой.

Ранее Свитолина в Австралии выиграла свой 10-й титул в карьере.