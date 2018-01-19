Australian Open: в поединке двух украинок сильнее оказалась более опытная

Об этом проинформировали в Федерации тенниса Украины.

Поединок закончился со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час.

"Самый ожидаемый среди украинских болельщиков матч между Элиной Свитолиной и Мартой Костюк завершился достаточно легкой победой четвертой ракетки мира… Наша соотечественница выходит в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии", - говорится в сообщении.

Свитолина проиграла свой стартовый гейм, после чего Костюк также упустила подачу. Со счета 2-2 Свитолина выиграла четыре гейма подряд, чтобы завершить сет в свою пользу. Во второй партии она удержала преимущество до конца встречи.

В следующем раунде Свитолина сыграет против чешки Денисы Аллертовой, которая занимает 130-ю строчку в мировом рейтинге. Они дважды встречались на кортах международных турниров, и оба противостояния завершились в пользу Аллертовой.