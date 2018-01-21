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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Белорусская биатлонистка не стала обгонять соперницу, потерявшую палку
<span class="label red">Видео</span> Белорусская биатлонистка не стала обгонять соперницу, потерявшую палку
Дарья Домрачева / Фото: belnovosti.by

Видео Белорусская биатлонистка не стала обгонять соперницу, потерявшую палку

Дарья Домрачева приехала третьей, хотя могла занять второе место

21.01.18 490
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, претендовавшая на второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира, отказалась от борьбы за серебро после того, как ее соперница Доротея Вирер потеряла палку. Об этом пишет Медуза.

Это случилось на повороте прямо перед финишной прямой. Судя по видео инцидента, Домрачева, бежавшая сразу за Вирер, случайно наступила на палку итальянки, и та выронила ее.

После этого Домрачева замедлилась и позволила Вирер прийти к финишу второй. Первое место заняла немка Лаура Дальмайер.

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