Украина заработала 11 лицензий в лыжных видах спорта на Пхенчхан-2018

Международная лыжная федерация (FIS) опубликовала количество лицензий, которые заработали страны на будущую Олимпиаду в Пхенчхане в лыжных видах спорта. Об этом сообщает Sport Arena.

Суммарно Украины заработала 11 лицензий. 4 из них – в лыжных гонках (по две у мужчин и женщин), 3 – во фристайле (Александр Абраменко, Ольга Полюк и Анастасия Новосад), 2 – в горных лыжах (по одной у мужчин и женщин), по одной в сноуборде (Аннамари Данча) и лыжном двоеборье (Виктор Пасечник).

Самый большой выбор у тренерского штаба женской сборной Украины по лыжным гонкам. Нормативы для попадания на Олимпиаду выполнили 6 спортсменок, претендующих всего на два места в составе.

Ни одной олимпийской лицензии сборная Украины не получила в прыжках на лыжах с трамплина.

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Помимо 11 олимпийских лицензий в лыжных видах спорта, у Украины 9 лицензий в биатлоне, 4 в фигурном катании, одна в скелетоне и 5 в санном спорте. Таким образом, на Олимпийские игры в Пхенчхан украинские спортсмены завоевали 32 лицензии.

Напомним, зимняя Олимпиада 2018 года в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.