Даже одна медаль на Олимпиаде будет успехом для нашей сборной, - министр спорта

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов считает, что даже завоевание одной медали на зимней Олимпиаде в Пхенчхане для нашей сборной будет успехом. Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

"Я думаю, что у нас есть серьезные надежды, и мы будем болеть за наших биатлонисток. Возможно, мы возьмем какие-то медали во фристайле, но хотя бы одна медаль будет успехом для нашей сборной, это объективный показатель", - подчеркнул Жданов.

По его мнению, нашу сборную нельзя считать некой "сверхдержавой" среди участников зимней Олимпиады. Жданов напомним, что во время Игр 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити, или в Ванкувере восемь лет назад Украина не получила ни одной медали.

Напомним, на прошлых Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи украинские спортсмены завоевали бронзовую и золотую медали.