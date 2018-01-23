В рижском ТЦ Domina состоялась открытая тренировка чемпиона WBO Александра Усика и обладателя пояса WBC Майриса Бриедиса.

Боксеры встретятся в полуфинале турнира Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе 27 января, напоминает Укринформ.

"Подготовка заканчивается, я готов к бою. Украинцам хотел бы сказать: кто может, приезжайте в Ригу на наш поединок. Пообщаюсь с вами после боя", - сказал Усик на небольшой пресс-конференции после тренировки.

Открытая тренировка включала в себя интенсивную разминку, а также небольшой спарринг с тренером Сергеем Ватаманюком.

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На тренировку пришли несколько сотен латвийских болельщиков, среди которых и представители украинской диаспоры.

Поддержать Усика в Ригу могут приехать до пяти тысяч болельщиков из Украины. Встреча состоится на "Арена Рига" вместимостью в 10 300 зрителей.

Вечер бокса в Риге стартует в субботу 27 января в 19:15 по киевскому времени. Девять боев андеркарта должны завершиться ориентировочно к 23:00, после чего в ринг выйдут Усик и Бриедис.

Букмекеры считают Усика фаворитом. Коэффициент на победу украинского боксера равен 1.15, на победу Бриедиса - 5.10.