Сборная Украины узнала своих соперников в Лиге Наций УЕФА

Наши футболисты сыграют с чехами и словаками

В Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги Наций УЕФА. Об этом сообщает 112 Украина.

По задумке УЕФА, Лига должна заменить большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами.

Команды в новом турнире поделены на четыре дивизиона соответственно своему рейтингу. Сборная Украины попала во второй по силе дивизион B. Каждый дивизион будет поделен на четыре группы по три-четыре команды. Победители групп поднимутся дивизионом выше, проигравшие - понизятся в классе. Также все победители групп смогут побороться за выход на Евро-2020.

Сборная Украина будет играть в группе B1 вместе со сборными Чехии и Словакии.

Дивизион В

Группа 1: Чехия, Украина, Словакия

Группа 2: Турция, Швеция, Россия

Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс

Дивизион С

Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия

Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия

Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения

Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния

Дивизион D

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия

Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь

Группа 3: Косово, Мальта, Фарерры, Азербайджан

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония

Матчи группового этапа пройдут осенью 2018 года. Поединки состоятся 6-8 и 9-11 сентября, 11-13 и 14-16 октября и 15-17 и 18-20 ноября.