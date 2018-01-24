Сборная Украины узнала своих соперников в Лиге Наций УЕФА

В Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги Наций УЕФА. Об этом сообщает 112 Украина.
По задумке УЕФА, Лига должна заменить большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами.
Команды в новом турнире поделены на четыре дивизиона соответственно своему рейтингу. Сборная Украины попала во второй по силе дивизион B. Каждый дивизион будет поделен на четыре группы по три-четыре команды. Победители групп поднимутся дивизионом выше, проигравшие - понизятся в классе. Также все победители групп смогут побороться за выход на Евро-2020.
Сборная Украина будет играть в группе B1 вместе со сборными Чехии и Словакии.
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Дивизион В
Группа 1: Чехия, Украина, Словакия
Группа 2: Турция, Швеция, Россия
Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия
Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс
Дивизион С
Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия
Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия
Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения
Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния
Дивизион D
Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия
Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь
Группа 3: Косово, Мальта, Фарерры, Азербайджан
Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония
Матчи группового этапа пройдут осенью 2018 года. Поединки состоятся 6-8 и 9-11 сентября, 11-13 и 14-16 октября и 15-17 и 18-20 ноября.