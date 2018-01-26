От Украины на Олимпиаде-2018 в горных лыжах выступят два спортсмена

В соревнованиях по горнолыжному спорту на Олимпийских играх-2018 выступят двое украинцев — Ольга Кныш и Иван Ковбаснюк. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации лыжного спорта Украины Владимир Малежик, передает УНИАН.

"Иван Ковбаснюк завоевал лицензию для участия в Играх. Он выступит в пяти дисциплинах: слаломе, гиганте, супергиганте, скоростном спуске и комбинации. Надеемся, что он сумеет попасть в 30 лучших. Ольга Кныш отобралась по квоте. Она будет соревноваться в слаломе и гиганте. Конкуренция будет очень высокой, а Оле нужно выступить в свою силу", – отметил чиновник.

Украина могла быть представлена в горных лыжах на Играх-2018 тремя спортсменами, но участник Сочи-2014 Дмитрий Мыцак получил травму.

"В июне на соревнованиях в Чили Мыцак вылетел с трассы, травмировал крестообразные связки и перенес операцию. Он, кстати, все же поедет в Пхенчхан, но не как участник, а как член комиссии атлетов. Думаю, он не будет завершать карьеру, ведь он еще молод, всего 22 года, и может вернуться", - добавил Малежик.

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Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.