27 января будут драться Усик и Бриедис

Сегодня в Риге состоится бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии, в которой Майрис Бриедис сойдется с украинцем Александром Усиком.
Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
В этом поединке сойдутся чемпионы мира по версиям WBO (Усик) и WBC (Бриедис).
Бой носит статус объединительного, а победитель получит оба чемпионских пояса.
Более того, победитель этого боя выйдет в финал WBSS, где в случае победы станет абсолютным чемпионом мира. Но, в случае поражения отдаст все титулы своему сопернику по финалу.
Начало боя - в 23:00 по киевскому времени.