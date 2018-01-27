27 января будут драться Усик и Бриедис

Бой начнется в 23:00 по киевскому времени

Сегодня в Риге состоится бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии, в которой Майрис Бриедис сойдется с украинцем Александром Усиком.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

В этом поединке сойдутся чемпионы мира по версиям WBO (Усик) и WBC (Бриедис).

Бой носит статус объединительного, а победитель получит оба чемпионских пояса.

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Более того, победитель этого боя выйдет в финал WBSS, где в случае победы станет абсолютным чемпионом мира. Но, в случае поражения отдаст все титулы своему сопернику по финалу.

Начало боя - в 23:00 по киевскому времени.