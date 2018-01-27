Ирина Варвинец вслед за золотом завоевала серебро чемпионата Европы по биатлону

В итальянском Риднау завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, в которой украинка Ирина Варвинец финишировала на 2-м месте.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Украинка уступила победительнице соревнований ровно 11 секунд.

Варвинец стартовала первой по результатам спринта, который состоялся накануне и принес украинке золото чемпионата Европы. Впрочем, по ходу сегодняшней гонки наша спортсменка допустила один промах и отстала от основной соперницы на 11 секунд.

Чемпионкой Европы стала Хлои Шевалье из Франци, которая накануне завоевала серебро в спринте, а в первой гонке ЧЕ - золото в "индивидуалке". Таким образом, это уже третья медаль спортсменки на этом турнире.

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Еще одна украинка Яна Бондарь, которая по итогам спринта стартовала 23-й, сегодня финишировала на 36-м месте - 5 промахов и 3 минуты 31 секунда отставания.

Ольга Абрамова переместилась с 27-го на 40-е место - 6 промахов и 4 минуты 02,3 секунды отставания, а Мария Панфилова чуть улучшила свой вчерашний результат - переместившись с 42-го на 41-е место - 1 промах и 4 минуты 08 секунд отставания ровно.

Надежда Белкина (16-е место в спринте) и Юлия Журавок (44) сегодня участия в гонке преследования не принимали.

В воскресенье чемпионат Европы завершится одиночной и классической смешанными эстафетами.