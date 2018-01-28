Украинская команда завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Наши спортсмены оказались лучшими в смешанной эстафете

Украинские биатлонисты завоевали золотые медали в смешанной эстафете в последний день чемпионата Европы в Риднау (Италия). Об этом сообщает Укринформ.

Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Подручный потратили на 8 огневых рубежах только 6 дополнительных патронов и финишировали первыми среди 20-ти команд.

Наши спортсмены опередили на 11,7 секунды россиян и на 33,2 секунды - норвежцев.

В активе украинской сборной 3 награды чемпионата Европы - ранее Ирина Варвинец выиграла золотую медаль в спринте и "серебро" - в гонке преследования.