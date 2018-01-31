Путин попросил прощения у российских олимпийцев

Президент России Владимир Путин попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от претензий и нападок извне.

Об этом сообщает ТАСС.

"Простите нас за то, что мы не смогли вас от таких нападок оградить", - заявил он на встрече с участниками Олимпиады в Пхенчхане.

Путин отметил, что все хорошо понимают, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений. "Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то, - сказал президент РФ. - Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата", - отметил глава РФ.

Путин призвал оставить любые сомнения в том, что Россия всегда будет поддерживать "идеи чистого спорта во всех смыслах".

Напомним, 33 атлета представят Украину на ХХІІI зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.