В Пхенчхане олимпийцам выдадут на один презерватив больше, чем в Рио

Корзины с контрацептивами будут стоять в мужских и женских туалетах

Спортсменам, принимающим участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, выдадут рекордное количество презервативов.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на South China Morning Post.

В общей сложности им будет выдано 110 тысяч упаковок со средствами для контрацепции. Это на 10 тысяч больше, чем во время проведения Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014-м.

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Корзины с презервативами будут стоять в мужских и женских туалетах в олимпийских деревнях, а также в главном зале для прессы и в медицинских центрах.

В 2016 году для спортсменов Олимпиады в Рио-де-Жанейро было выделено 450 тысяч презервативов, участие в Играх принимали 12,5 тысячи атлетов. Тогда на каждого из них приходилось в среднем 36 контрацептивов, но многие жаловались, что этого было недостаточно.

Напомним, Путин попросил прощения у российских олимпийцев.