В Бёрни (Австралия) завершился финальный матч теннисного турнира Caterpillar Burnie International серии ITF Womens Circuit (призовой фонд - 60 тысяч долларов), где в финале украинка Марта Костюк обыграла Викторию Голубич из Швейцарии.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. В шестом гейме стартового сета Костюк сделала первый брейк в матче, затем уверенно защитила свою подачу и повела 5:2. После этого швейцарка под ноль взяла следующие два гейма, но Марта не дала сопернице сравнять счёт, вновь взяв подачу Голубич.

В начале второй партии Костюк вышла вперёд 2:0, но затем Голубич выиграла три гейма подряд. Марта сделала обратный брейк и с трудом взяла свою подачу, снова поведя в счёте. В восьмом гейме украинке в четвёртый раз удалось "брейкануть" Викторию, после чего со второго матчбола завершить встречу.

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Титул в Бёрни стал для Костюк вторым на профессиональном уровне и крупнейшним в её карьере. В прошлом году киевлянка стала самой молодой нашей теннисисткой, когда-либо побеждавшей на турнире ITF, выиграв титул на 25-тысячнике в венгерском Дунакеси.

Победа на турнире в Австралии позволит 15-летней украинке в следующий понедельник вновь установить личный рекорд в мировом рейтинге, став самой юной теннисисткой в Топ-200. Благодаря этому Марта сможет уже напрямую попасть в квалификации турниров Большого Шлема.

Также на следующей неделе Костюк впервые сыграет в составе сборной Украины в Кубке Федерации. Марта станет первым номером нашей команды в противостоянии со сборной Австралии.