28 спортсменов из 43-х полностью восстановлены в правах, однако выступить в Пхенчхане они не смогут

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дела российских спортсменов и в большинстве случаев решил, что их дисквалификация по итогам Олимпиады в Сочи несправедлива.

Как сообщает Медуза, 28 спортсменов из 43 полностью восстановлены в правах. Это решение вернуло Россию на первое место в неофициальном командном медальном зачете Сочи-2014.

В частности, были восстановлены результаты чемпионов Игр-2014 Александра Легкова (лыжи) и Александра Третьякова (скелетон).

Александр Третьяков

Однако это не даст им возможности выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. С таким заявлением выступил МОК после решения суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин попросил прощения у российских олимпийцев

"МОК разочарован решением, которое принял CAS. Оно может серьезно повлиять на борьбу с допингом в будущем. Однако решение CAS не означает, что 28 российских спортсменов, чьи апелляции были удовлетворены, получат приглашение и смогут принять участие в Олимпиаде", – говорится в заявлении МОК.

Напомним, Международный олимпийский комитет в конце 2017 года в общей сложности лишил российскую сборную 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали Олимпиады в Сочи. Тогда с первого места в общекомандном зачете россияне переместились на четвертое.