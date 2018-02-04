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Главная » Стиль жизни » Спорт » На церемонию открытия Олимпиады впервые приедет делегация из Ватикана
Олимпиада в Пхенчхане

На церемонию открытия Олимпиады впервые приедет делегация из Ватикана

На церемонию открытия Олимпиады впервые приедет делегация из Ватикана
Фото: olympic.org

Представителей Папы возглавит монсиньор Мелькор Санчес де Тока, который ранее выступал в современном пятиборье

04.02.18 59
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Международный олимпийский комитет (МОК) впервые пригласил на Олимпийские игры делегацию из Ватикана. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Согласно источнику, делегацию возглавит монсиньор Мелькор Санчес де Тока, который ранее выступал в современном пятиборье.

Представители Ватикана примут участие во встрече МОК на следующей неделе, а также будут присутствовать на церемонии открытия на главном олимпийском стадионе в Пхенчхане.

Санчес де Тока намерен подарить главе МОК Томасу Баху и всем южнокорейским атлетам беговые жилеты, которые используют ватиканские спортсмены, также известные как "бегуны Папы".

Напомним, что Игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Часть сборной Украины уже прибыла в Олимпийскую деревню, где будет жить по соседству с итальянцами, словаками и австралийцами.

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