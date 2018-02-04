Главу МОК удивила отмена пожизненной дисквалификации 28 спортсменов РФ

Решение Спортивного арбитражного суда свидетельствует о срочной необходимости реформировать его внутреннюю структуру

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что разочарован и удивлен решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который отменил санкции в отношении 28 российских спортсменов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Бах 4 февраля заявил, что недавнее решение Спортивного арбитражного суда свидетельствует о "неотложной" необходимости реформировать внутреннюю структуру суда.

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Напомним, спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов из-за "недостаточности" доказательств того, что они извлекли выгоду от системы допинга на зимних играх 2014 года, которые проводила Россия.

В России сообщили, что хотят отправить 15 из упомянутых 28 спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южную Корею.

Президент МОК Томас Бах отметил, что свои рекомендации относительно участия в играх российских спортсменов должна вынести независимая комиссия, и надеется, что окончательное решение будет принято в ближайшие несколько дней.

В декабре 2017 года МОК запретил России принимать участие в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане из-за "беспрецедентной систематической манипуляции" олимпийской антидопинговой системой.

В то же время МОК решил, что отдельные россияне смогут соревноваться как нейтральные спортсмены при условии соблюдения требований о допинге.