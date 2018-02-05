В киевском Карандаше откроют фан-зону Олимпиады-2018

В пресс-зоне в режиме онлайн будет транслироваться сразу семь видеопотоков из Пхенчхана

Во время зимней Олимпиады-2018 в Киеве будет действовать фан-зона Игр.

Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает Sport Arena.

Отмечается, что фан-зона будет находиться в телецентре Карандаш на Дорогожичах.

В фан-зоне можно будет наблюдать за всеми событиями Игр. На месте будет работать сразу несколько локаций. В частности, это лекторий, где в течение месяца пройдут 45 разноплановых лекций для более глубокого ознакомления с историей, правилами и реалиями Олимпийских игр. Среди докладчиков – спортсмены, мастера спорта, многократные чемпионы Украины и мира, призеры Олимпийских игр, представители федераций зимних видов спорта.

Также будет действовать игровая зона, где взрослые и дети смогут попробовать свои силы в керлинге, лыжном спорте и биатлоне – видах спорта, входящих в программу зимних Олимпийских игр-2018. На специальной выставке будет представлен спортивный инвентарь с зимних Олимпийских игр.

В пресс-зоне в режиме онлайн будет транслироваться сразу семь видеопотоков с зимней Олимпиады. Все желающие смогут увидеть все соревнования и поболеть за украинскую команду.

Также в фан-зоне предусмотрена и музыкальная программа. Здесь состоится несколько концертов с участием украинских групп.

Напомним, Олимпиаду в Пхенчхане от атак дронов будут защищать дроны.