"Барселона" хочет мультик о себе

Лидер испанского футбольного чемпионата "Барселона" при поддержке анимационной студии Pixar прокладывает себе дорогу в мир большого кино.
Об этом сообщает Испания-по-русски.
По информации, прошедшей в эфире радиопрограммы Versió RAC 1, каталонский клуб прорабатывает с американской киностудией Pixar вариант создания мультипликационного фильма.
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Мультфильм не будет посвящен истории клуба, но весь сюжет будет строится вокруг "Барселоны".
Речь идет о полноценном мультфильме, который будет показан в кинотеатрах.