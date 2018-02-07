Руководители украинской делегации поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия

В Олимпийской деревне Пхенчхана на специализированной площади прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Украины под аккомпанемент национального гимна и при участии спортсменов и тренеров сборной. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Украинскую делегацию поздравил мэр Олимпийской деревни, олимпийский чемпион и член Международного олимпийского комитета Ю Сын Мин.

В рамках церемонии ее участников приветствовали корейской музыкой и современными танцами, а спортсмены нашей сборной примерили традиционные корейские маски.

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В память о памятном событии состоялся обмен символическими сувенирами между мэром поселка и украинской делегацией во главе с президентом НОК Сергеем Бубкой и шефом миссии украинской делегации на зимних Олимпийских играх, призером Олимпийских игр Анной Сорокиной.

Бубка и Сорокина также поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.







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