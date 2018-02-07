Олимпиада в Пхенчхане обошлась в 2,4 млрд долларов

Бюджет Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане составит 2,4 миллиарда долларов.
Об этом на пресс-конференции сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, пишет ТСН в среду, 7 февраля.
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"Согласно отчету оргкомитета, все объекты Игр-2018 готовы. Они потрясающие и обеспечивают лучшие условия для атлетов. Установлен олимпийский рекорд для зимы – 92 страны. Продано 78 процентов билетов. И, конечно, прекрасно работают волонтеры. Вы видите, как Корея улыбается. Страна действует эффективно благодаря улыбкам волонтеров. Бюджет Игр – 2,4 миллиарда долларов", – сказал Бах.
Отметим, бюджет Олимпиады-2014 в Сочи составил 6,5 миллиарда долларов.
Напомним, Южная Корея не пустила на Олимпиаду в Пхенчхан 36 тыс. иностранцев.