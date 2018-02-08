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Главная » Стиль жизни » Спорт » Тест Догнать или согреться. Украинцы на Олимпиаде в Пхёнчане
<span class="label red">Тест</span> Догнать или согреться. Украинцы на Олимпиаде в Пхёнчане
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Олимпиада в Пхенчхане

Тест Догнать или согреться. Украинцы на Олимпиаде в Пхёнчане

Завтра, 9 февраля откроются XXIII зимние Олимпийские игры. Пройдя тест Фокуса, вы сможете понять, достаточно ли знаете об украинской сборной

Алексей Батурин - 08.02.18 1014
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Сколько украинских спортсменов отправилось на Игры?
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Сколько украинских спортсменов отправилось на Игры?
. Олимпийские лицензии получили 33 спортсмена: 17 женщин и 16 мужчин. Это самая немногочисленная команда за всю истории выступлений Украины на зимних олимпиадах. Менее 40 спортсменов страна отправляла на Игры лишь в 1994 году.
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В каком олимпийском виде спорта дебютирует Украина?
КёрлингСкелетонШорт-трек
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В каком олимпийском виде спорта дебютирует Украина?
. Владислав Гераскевич стал первым в истории Украины скелетонистом, который примет участие в Олимпиаде. Свои шансы он оценивает трезво, говоря, что его цель — набраться олимпийского опыта, за высокий результат Гераскевич поборется на следующих Играх в Пекине.
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В скольких видах спорта будут соревноваться украинцы?
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В скольких видах спорта будут соревноваться украинцы?
. Наши спортсмены примут участие в девяти из пятнадцати видов программы Олимпиады: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, сноуборде, скелетоне, фигурном катании, фристайле.
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В каком виде спорта у Украины больше всего шансов на победу?
БиатлонФигурное катаниеФристайл
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В каком виде спорта у Украины больше всего шансов на победу?
. Болельщики и спортивные аналитики считают, что у украинцев есть все шансы взять медаль в биатлоне. Однако не исключено, что неплохие результаты покажет фристайлист Александр Абраменко.
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Какой рекорд по количеству завоёванных медалей ставили украинцы на предыдущих зимних Олимпиадах?
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Какой рекорд по количеству завоёванных медалей ставили украинцы на предыдущих зимних Олимпиадах?
. Украина никогда не была сильна в зимних видах спорта, национальный рекорд — две медали. Прогнозы на эти Игры кардинально разнятся. Аssociated Press предполагает, что Украина завоюет три медали, компания Gracenote сулила нашей сборной одну бронзовую медаль в женской эстафете в биатлоне, букмекеры из Bwin считают, что шансов на победу почти нет. Всего на Олимпиаде разыграют 102 комплекта медалей.
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В какой дисциплине выступит больше всего наших спортсменов?
БиатлонФигурное катаниеХоккей
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В какой дисциплине выступит больше всего наших спортсменов?
. На Олимпиаду Украина отправила 11 биатлонистов: шесть женщин и пятеро мужчин. В биатлонную команду также входят 13 тренеров, медиков и сервисменов.
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В качестве кого Малежик едет на Олимпиаду?
ПевцаТалисманаТренера-руководителя
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В качестве кого Малежик едет на Олимпиаду?
. Первый вице-президент Федерации лыжного спорта Владимир Малежик едет туда в качестве тренера-руководителя. Его подопечная Аннамари Данча — единственная украинская сноубордистка, которая примет участие в Олимпиаде. У неё есть ещё один тренер — Валерий Белинский.
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Сколько денег пообещали украинским спортсменам за олимпийское золото?
$125 тыс.$75 тыс.$50 тыс.
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Сколько денег пообещали украинским спортсменам за олимпийское золото?
. За каждое золото спортсмен получит $125 тыс., за серебро — $80 тыс., за бронзу — $55 тыс.
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Почему украинские спортсменки не будут выступать в лыжном двоеборье?
Они не успели подготовитьсяУ них нет никаких шансов на победу, поэтому НОК решили не тратить деньги впустуюЖенщин не допускают к этим состязаниям
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Почему украинские спортсменки не будут выступать в лыжном двоеборье?
. Лыжное двоеборье остаётся единственной олимпийской дисциплиной, в которой участвуют только мужчины. Украину на этих соревнованиях будет представлять Виктор Пасечник, который сумел заработать олимпийскую лицензию.
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Сколько денег Украина выделила на подготовку спортсменов к Олимпиаде?
58 млн грн120 млн грн210 млн грн
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Сколько денег Украина выделила на подготовку спортсменов к Олимпиаде?
. В казне нашлось на подготовку 120 млн грн. Руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Даниль Амирханов сообщил, что половина суммы пошла на биатлонистов, потому что у них самые большие шансы на победу.
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