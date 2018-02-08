Какой рекорд по количеству завоёванных медалей ставили украинцы на предыдущих зимних Олимпиадах?

. Украина никогда не была сильна в зимних видах спорта, национальный рекорд — две медали. Прогнозы на эти Игры кардинально разнятся. Аssociated Press предполагает, что Украина завоюет три медали, компания Gracenote сулила нашей сборной одну бронзовую медаль в женской эстафете в биатлоне, букмекеры из Bwin считают, что шансов на победу почти нет. Всего на Олимпиаде разыграют 102 комплекта медалей.