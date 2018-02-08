В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском Пхенчхане стартуют Олимпийские игры-2018, на которых Украину представят 33 спортсмена.
Как сообщает iSport, в данный момент уже известно расписание выступлений украинцев на зимней Олимпиаде.
Украинцы будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4), санном спорте (6), фристайле (3), лыжных гонках (4), горнолыжном спорте (2), сноубординге (1), скелетоне (1) и лыжном двоеборье (1).
Пятница, 9 февраля
04:45. Фристайл. Женщины, могул. 1-я квалификация. Татьяна Петрова
Суббота, 10 февраля
09:15. Лыжные гонки. Женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
12:10. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 1-й, 2-й заезды. Андрей Мандзий, Антон Дукач
13:15. Биатлон. Женщины, 7.5 км, спринт
Воскресенье, 11 февраля
04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск. Иван Ковбаснюк
08:15. Лыжные гонки. Мужчины, 15 км+15 км, скиатлон. Алексей Красовский, Андрей Орлык
11:50. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 3-й, 4-й заезды. Андрей Мандзий, Антон Дукач
12:30. Фристайл. Женщины, могул. 2-я квалификация. Татьяна Петрова
13:15. Биатлон. Мужчины, 10 км, спринт
14:00. Фристайл. Женщины, могул. Финал
Понедельник, 12 февраля
03:15. Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. 1-я попытка. Ольга Кныш
06:45. Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. 2-я попытка. Ольга Кныш
12:10. Биатлон. Женщины, 10 км, гонка преследования
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Догнать или согреться. Украинцы на Олимпиаде в Пхёнчане
12:50. Санный спорт. Женщины, сани-одиночки. 1-й, 2-й заезды. Елена Стецькив, Елена Шхумова
14:00. Биатлон. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Вторник, 13 февраля
04:30. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация (скоростной спуск). Иван Ковбаснюк
08:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация (слалом). Иван Ковбаснюк
10:30. Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль. Квалификация. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
11:15. Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль. Квалификация. Алексей Красовский, Андрей Орлык
12:30. Санный спорт. Женщины, сани-одиночки. 3-й, 4-й заезды. Елена Стецькив, Елена Шхумова
13:00. Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль. Финал
13:00. Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль. Финал
Среда, 14 февраля
03:15. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 1-я попытка. Ольга Кныш
06:45. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 2-я попытка. Ольга Кныш
08:00. Лыжное двоеборье. Мужчины, малый (нормальный) трамплин. Трамплин. Виктор Пасечник
10:45. Лыжное двоеборье. Мужчины, гонка 10 км. Виктор Пасечник
13:05. Биатлон. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13:20. Санный спорт. Мужчины, сани-двойки. 1-й, 2-й заезды. Александр Оболончик/Роман Захаркив
Четверг, 15 февраля
03:00. Скелетон. Мужчины, одиночки. Владислав Гераскевич
04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, Супер G. Иван Ковбаснюк
08:30. Лыжные гонки. Женщины, 10 км, свободный стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
13:00. Биатлон. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
13:00. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Квалификация. Ольга Полюк
14:30. Санный спорт. Командная эстафета
Пятница, 16 февраля
02:30. Скелетон. Мужчины, одиночки. Владислав Гераскевич
03:00. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Короткая программа. Ярослав Паниот
08:00. Лыжные гонки. Мужчины, 15 км, свободный стиль. Алексей Красовский, Андрей Орлык
13:00. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Ольга Полюк
Суббота, 17 февраля
03:00. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Произвольная программа. Ярослав Паниот
11:30. Лыжные гонки. Женщины, 4х5 км, эстафета. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
13:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Квалификация. Александр Абраменко
13:15. Биатлон. Женщины, 12.5 км, масс-старт
Воскресенье, 18 февраля
03:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, Гигантский слалом. Иван Ковбаснюк
13:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Финал. Александр Абраменко
13:15. Биатлон. Мужчины, 15 км, масс-старт
Понедельник, 19 февраля
03:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа. Александра Назарова/Максим Никитин
Вторник, 20 февраля
03:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольная программа. Александра Назарова/Максим Никитин
13:30. Биатлон. Смешанная эстафета
14:45. Лыжное двоеборье. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км. Виктор Пасичник
Среда, 21 февраля
03:00. Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Короткая программа. Анна Хныченкова
10:00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, свободный стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олимпиада в Пхенчхане обошлась в 2,4 млрд долларов
12:00. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, свободный стиль. Алексей Красовский, Андрей Орлык
Четверг, 22 февраля
03:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Иван Ковбаснюк
05:00. Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом. Аннамари Данча
13:15. Биатлон. Женщины, 4х6 км, эстафета
Пятница, 23 февраля
03:00. Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Произвольная программа. Анна Хныченкова
13:15. Биатлон. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Суббота, 24 февраля
05:00. Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом. Аннамари Данча
07:00. Лыжные гонки. Мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль. Алексей Красовский
Воскресенье, 25 февраля
08:15. Лыжные гонки. Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.