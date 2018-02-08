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Главная » Стиль жизни » Спорт » Расписание Олимпиада-2018: когда выступают украинские спортсмены
Олимпиада в Пхенчхане

Расписание Олимпиада-2018: когда выступают украинские спортсмены

<span class="label red">Расписание</span> Олимпиада-2018: когда выступают украинские спортсмены
Фото: pyeongchang2018.com

Наши будут соревноваться в 9 из 15 видов программы

08.02.18 1078
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В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском Пхенчхане стартуют Олимпийские игры-2018, на которых Украину представят 33 спортсмена.

Как сообщает iSport, в данный момент уже известно расписание выступлений украинцев на зимней Олимпиаде.

Украинцы будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4), санном спорте (6), фристайле (3), лыжных гонках (4), горнолыжном спорте (2), сноубординге (1), скелетоне (1) и лыжном двоеборье (1).

Пятница, 9 февраля

04:45. Фристайл. Женщины, могул. 1-я квалификация. Татьяна Петрова

Суббота, 10 февраля

09:15. Лыжные гонки. Женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

12:10. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 1-й, 2-й заезды. Андрей Мандзий, Антон Дукач

13:15. Биатлон. Женщины, 7.5 км, спринт

Воскресенье, 11 февраля

04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск. Иван Ковбаснюк

08:15. Лыжные гонки. Мужчины, 15 км+15 км, скиатлон. Алексей Красовский, Андрей Орлык

11:50. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 3-й, 4-й заезды. Андрей Мандзий, Антон Дукач

12:30. Фристайл. Женщины, могул. 2-я квалификация. Татьяна Петрова

13:15. Биатлон. Мужчины, 10 км, спринт

14:00. Фристайл. Женщины, могул. Финал

Понедельник, 12 февраля

03:15. Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. 1-я попытка. Ольга Кныш

06:45. Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. 2-я попытка. Ольга Кныш

12:10. Биатлон. Женщины, 10 км, гонка преследования

12:50. Санный спорт. Женщины, сани-одиночки. 1-й, 2-й заезды. Елена Стецькив, Елена Шхумова

14:00. Биатлон. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования

Вторник, 13 февраля

04:30. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация (скоростной спуск). Иван Ковбаснюк

08:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация (слалом). Иван Ковбаснюк

10:30. Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль. Квалификация. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

11:15. Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль. Квалификация. Алексей Красовский, Андрей Орлык

12:30. Санный спорт. Женщины, сани-одиночки. 3-й, 4-й заезды. Елена Стецькив, Елена Шхумова

13:00. Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль. Финал

13:00. Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль. Финал

Среда, 14 февраля

03:15. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 1-я попытка. Ольга Кныш

06:45. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 2-я попытка. Ольга Кныш

08:00. Лыжное двоеборье. Мужчины, малый (нормальный) трамплин. Трамплин. Виктор Пасечник

10:45. Лыжное двоеборье. Мужчины, гонка 10 км. Виктор Пасечник

13:05. Биатлон. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

13:20. Санный спорт. Мужчины, сани-двойки. 1-й, 2-й заезды. Александр Оболончик/Роман Захаркив

Четверг, 15 февраля

03:00. Скелетон. Мужчины, одиночки. Владислав Гераскевич

04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, Супер G. Иван Ковбаснюк

08:30. Лыжные гонки. Женщины, 10 км, свободный стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

13:00. Биатлон. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

13:00. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Квалификация. Ольга Полюк

14:30. Санный спорт. Командная эстафета

Пятница, 16 февраля

02:30. Скелетон. Мужчины, одиночки. Владислав Гераскевич

03:00. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Короткая программа. Ярослав Паниот

08:00. Лыжные гонки. Мужчины, 15 км, свободный стиль. Алексей Красовский, Андрей Орлык

13:00. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Ольга Полюк

Суббота, 17 февраля

03:00. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Произвольная программа. Ярослав Паниот

11:30. Лыжные гонки. Женщины, 4х5 км, эстафета. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

13:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Квалификация. Александр Абраменко

13:15. Биатлон. Женщины, 12.5 км, масс-старт

Воскресенье, 18 февраля

03:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, Гигантский слалом. Иван Ковбаснюк

13:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Финал. Александр Абраменко

13:15. Биатлон. Мужчины, 15 км, масс-старт

Понедельник, 19 февраля

03:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа. Александра Назарова/Максим Никитин

Вторник, 20 февраля

03:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольная программа. Александра Назарова/Максим Никитин

13:30. Биатлон. Смешанная эстафета

14:45. Лыжное двоеборье. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км. Виктор Пасичник

Среда, 21 февраля

03:00. Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Короткая программа. Анна Хныченкова

10:00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, свободный стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

12:00. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, свободный стиль. Алексей Красовский, Андрей Орлык

Четверг, 22 февраля

03:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Иван Ковбаснюк

05:00. Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом. Аннамари Данча

13:15. Биатлон. Женщины, 4х6 км, эстафета

Пятница, 23 февраля

03:00. Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Произвольная программа. Анна Хныченкова

13:15. Биатлон. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета

Суббота, 24 февраля

05:00. Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом. Аннамари Данча

07:00. Лыжные гонки. Мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль. Алексей Красовский

Воскресенье, 25 февраля

08:15. Лыжные гонки. Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

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