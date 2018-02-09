На Олимпиаде выступила первая украинка

Утром в пятницу, 9 февраля, первой из спортсменов украинской сборной на зимней Олимпиаде в Пхенчхане выступила фристайлистка Татьяна Петрова, которая впервые в истории Украины стартовала в такой дисциплине как могул. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Всего на Играх-2018 в могуле соревнуются 30 лучших по рейтингу спортсменок мира.

По итогам первой квалификации, топ-10 фристалийсток вышли в финал, а еще 20 девушек, среди которых и наша Татьяна Петрова, получат шанс побороться за выход в финальную часть соревнований в следующем квалификационном раунде.

"Конечно, расстроена, что не удалось попасть сразу в финал. Всегда хочется показывать еще лучше и лучший результат. Мы с тренером сделали большую работу, прошли непростой путь, чтобы попасть на Олимпийские игры. Для меня большое достижение, что я здесь и мне очень приятно быть первой украинкой в могуле на Олимпийских играх. Сегодня действительно было трудно справиться с волнением и психологически выстоять", - поделилась своими впечатлениями Петрова.

Она пообещала в воскресенье отдать все силы, чтобы выступить как можно лучше.

Напомним, церемония открытия Олимпиады стартует 9 февраля в 13:00 по Киеву.