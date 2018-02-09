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Главная » Стиль жизни » Спорт » Трансляция Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр
Олимпиада в Пхенчхане

Трансляция Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр

<span class="label red">Трансляция</span> Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр
Фото: Olympic.org

Торжества продлятся два часа

09.02.18 290
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В южнокорейском Пхенчхане начинается официальная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр.

Торжества можно посмотреть в эфире UA:Перший.

Церемония открытия пройдет на специально построенном для Олимпиады стадионе. После завершения Игр арена будет разобрана, а на ее месте построят музей и различные развлекательные объекты.

Организаторы церемонии постарались сохранить ее детали в секрете. Но в СМИ уже появилась информация, что на открытии выступят звезды корейской поп-музыки, а главной темой церемонии открытия будет мир.

Также зрители смогут познакомиться с корейской культурой и самобытным творчеством этого народа. Покажут зрителям и последние технические достижения Республики Корея.

Организаторы пообещали, что церемония пройдет за 2 часа.

В связи с минусовой температурой присутствующим на церемонии зрителям раздадут  шапочку и грелку для рук. Такой же комплект будет выдаваться спортсменам. 

На церемонии открытия флаг Украины понесет биатлонистка Елена Пидгрушная. Также среди знаменосцев других национальных команд будет еще двое уроженцев нашей страны.

Так, флаг Беларуси будет нести фристайлистка Алла Цупер, родившаяся в Ровно, а флаг Израиля – фигурист из Киева Алексей Быченко.

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