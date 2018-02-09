В южнокорейском Пхенчхане начинается официальная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр.

Торжества можно посмотреть в эфире UA:Перший.

Церемония открытия пройдет на специально построенном для Олимпиады стадионе. После завершения Игр арена будет разобрана, а на ее месте построят музей и различные развлекательные объекты.

Организаторы церемонии постарались сохранить ее детали в секрете. Но в СМИ уже появилась информация, что на открытии выступят звезды корейской поп-музыки, а главной темой церемонии открытия будет мир.

Также зрители смогут познакомиться с корейской культурой и самобытным творчеством этого народа. Покажут зрителям и последние технические достижения Республики Корея.

Организаторы пообещали, что церемония пройдет за 2 часа.

В связи с минусовой температурой присутствующим на церемонии зрителям раздадут шапочку и грелку для рук. Такой же комплект будет выдаваться спортсменам.

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На церемонии открытия флаг Украины понесет биатлонистка Елена Пидгрушная. Также среди знаменосцев других национальных команд будет еще двое уроженцев нашей страны.

Так, флаг Беларуси будет нести фристайлистка Алла Цупер, родившаяся в Ровно, а флаг Израиля – фигурист из Киева Алексей Быченко.