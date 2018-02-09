Сегодня в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия 23-й в истории зимней Олимпиады. В параде наций приняла участие 91 сборная, среди которых и Украина.
Знаменосцем украинской команды стала биатлонистка Елена Пидгрушная.
Отметим, что сборные Северной и Южной Кореи шли совместной делегацией.
Во время церемонии, помимо традиционных представлений национальной тематики страны-хозяйки, также были продемонстрированы ранее невозможные элементы шоу с применением высоких технологий. К примеру, трансформация фигуры человека в олимпийские кольца с помощью 1200 дронов.
Завершилась церемония торжественным зажиганием олимпийского огня на главной арене Игр, которые продлятся с 9 по 25 февраля.