Олимпийская сборная Украины никогда не демонстрировала высоких результатов на Зимних Играх, и Олимпиада-2018 в Пхенчхане не станет исключением.

Об этом заявил министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook, говоря о проблемах подготовки украинских олимпийцев.

Он отметил, что всего за годы Независимости Украины на белых Олимпиадах нашими спортсменами добыто лишь 7 наград. Из них две - золотые.



"Больших успехов в зимних видах спорта у нашей страны никогда не было. Факторов очень много. Мы не зимняя страна, снег не лежит так долго, как в Норвегии или Канаде, у нас и в январе бывает плюсовая температура. Исторически сложилось, что зимние виды спорта не являются массовыми, как летние. Новая инфраструктура для зимних видов спорта не строилась десятилетиями со времен Независимости. Та, которую построили еще при СССР и осталась нам в наследство, уже тогда не соответствовала международным стандартам, а некоторые объекты были откровенно опасны для жизни", - пишет министр спорта Жданов.

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Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут с 9-го по 25 февраля.