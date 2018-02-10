В Пхенчхане побит рекорд зимних Олимпиад

Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала серебро Олимпийских игр-2018 в скиатлоне и побила рекорд зимних Олимпиад.

Как сообщает Sports.ru, эта медаль стала для знаменитой норвежки 11-й на зимних Олимпийских играх (шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая).

Эта медаль позволила Бьорген выйти на первое место среди женщин по количеству наград на зимних Олимпиадах. По десять медалей имеют советская лыжница Раиса Сметанина (4-5-1) и итальянка Стефания Бельмондо (2-3-5).

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А самым титулованным спортсменом зимних Олимпиад является норвежский биатлонист Уле Айнар Бьорндален, в активе которого 13 медалей (8-4-1).

Напомним, что победительницей скиатлона в Пхенчхане стала шведка Шарлотта Калла. Украинки Татьяна Антипенко и Мария Анцибор стали 45-й и 53-й соответственно.