17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед впервые выступила на турнире серии Grand Slam в Париже и сразу добыла золото в весовой категории до 48 кг. Об этом пишет Украинская правда.
В своей первой схватке на турнире Белодед победила олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Сару Менезес из Бразилии. Следующей была победа над Шири Ришон из Израиля.
В полуфинале украинка одолела действующую чемпионку мира Фуну Тонаки из Японии, а в финале победила Кан Ю-Чжон из Южной Кореи.
Взрослый чемпионат Европы Билодид выиграла в 16 лет.
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Еще одна украинка Марина Черняк в этом же весе весовой категории в Париже получила бронзу, выиграв в поединке за третье место у Юлии Фигероу из Испании.
Видео финального поединка Дарьи Белодед
Ранее Дарья Белодед выиграла турнир серии Гран-при по дзюдо.