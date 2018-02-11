Дарья Белодед на пути к финалу победила олимпийскую медалистку и чемпионку мира

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед впервые выступила на турнире серии Grand Slam в Париже и сразу добыла золото в весовой категории до 48 кг. Об этом пишет Украинская правда.

В своей первой схватке на турнире Белодед победила олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Сару Менезес из Бразилии. Следующей была победа над Шири Ришон из Израиля.

В полуфинале украинка одолела действующую чемпионку мира Фуну Тонаки из Японии, а в финале победила Кан Ю-Чжон из Южной Кореи.

Взрослый чемпионат Европы Билодид выиграла в 16 лет.

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Еще одна украинка Марина Черняк в этом же весе весовой категории в Париже получила бронзу, выиграв в поединке за третье место у Юлии Фигероу из Испании.

Видео финального поединка Дарьи Белодед

Ранее Дарья Белодед выиграла турнир серии Гран-при по дзюдо.