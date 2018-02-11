Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Еще
Все статьиСпецтемыПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео 17-летняя украинка победила в престижном турнире по дзюдо

Видео 17-летняя украинка победила в престижном турнире по дзюдо

<span class="label red">Видео</span> 17-летняя украинка победила в престижном турнире по дзюдо
Дарья Белодед / Фото: xsport.ua

Дарья Белодед на пути к финалу победила олимпийскую медалистку и чемпионку мира

11.02.18 99
000

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед впервые выступила на турнире серии Grand Slam в Париже и сразу добыла золото в весовой категории до 48 кг. Об этом пишет Украинская правда.

В своей первой схватке на турнире Белодед победила олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Сару Менезес из Бразилии. Следующей была победа над Шири Ришон из Израиля.

В полуфинале украинка одолела действующую чемпионку мира Фуну Тонаки из Японии, а в финале победила Кан Ю-Чжон из Южной Кореи.

Взрослый чемпионат Европы Билодид выиграла в 16 лет.

Еще одна украинка Марина Черняк в этом же весе весовой категории в Париже получила бронзу, выиграв в поединке за третье место у Юлии Фигероу из Испании.

Видео финального поединка Дарьи Белодед

Ранее Дарья Белодед  выиграла турнир серии Гран-при по дзюдо.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Министр спорта объяснил отсутствие высоких результатов на зимних олимпиадахВ субботу на Олимпиаде будет разыграно 5 комплектов наградБыстрее, выше, сильнее. Главные факты об Олимпийских играх в Пхенчхане

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 10217
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 7555
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 26096
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 5531
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 4452
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 4136
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 11447
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 2383
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 3390
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2594
  1. Netflix обнародовал список "запойных" сериалов 10567 / 16598
  2. На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 6588 / 17727
  3. Детектор лжи. Пять признаков того, что вас обманывают 2564 / 3222
  4. Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 2158 / 5140
  5. "Я сумасшедшая". Как Эмма Андиевская смогла то, что никто не смог 2125 / 19834
  6. В Украине введены новые правила пересечения границы 1880 / 15105
  7. Продавцам сувениров на Андреевском спуске предложили "переместиться" 1466 / 1790
  8. Труханов и другие. 5 странных политиков из книг и фильмов 1453 / 1987
  9. В Пхенчхане побит рекорд зимних Олимпиад 1377 / 1685
  10. Falcon Heavy оказалась не нужна NASA 1226 / 3252
  1. На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 30 / 17727
  2. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 26 / 31736
  3. "Я сумасшедшая". Как Эмма Андиевская смогла то, что никто не смог 19 / 19834
  4. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 13 / 8401
  5. Netflix обнародовал список "запойных" сериалов 12 / 16598
  6. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 10 / 7555
  7. Освенцим. Фотоувеличение. Матвей Вайсберг о времени, тревоге и птице над Биркенау 8 / 2071
  8. Под Черниговом создадут музей раритетной ж/д техники 7 / 808
  9. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 7 / 4452
  10. Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 7 / 5140
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.