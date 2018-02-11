Второй день Олимпиады: немцы продолжают лидировать в медальном зачете

Сегодня сборная Германии добавила в свою копилку "золото" и "бронзу"

Во второй день Олимпиады-2018 Германия, завоевав еще одну золотую медаль, продолжает лидировать в медальном зачете. Об этом пишет Sportarena.

В спринте в биатлоне лучший результат показал Арнд Пайффер. Кроме того, Йоханнес Людвиг принес Германии бронзу в санном спорте.

Мужской скиатлон завершился бенефисом сборной Норвегии, а в конькобежном спорте очередное золото Голландии принес Свен Крамер.

Первое золото США принес 17-летний сноубордист Редмонд Джеррард, оставив за плечами двух канадцев — Макса Пэррота и Марка МакМорриса.

В женском могуле "золото" завоевала француженка Перрин Лаффон, "серебро" получила канадка Жюстин Дюфур-Лапуан, а "бронзу" - Юлия Галышева из Казахстана.

Вторыми в медальном зачете благодаря успехам в конькобежном спорте по-прежнему идут голландцы, а тройной успех в скиатлоне вывел на третье место Норвегию.

Источник: sportarena.com