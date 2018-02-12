Украинцам не покажут футбольный чемпионат мира

Зураб Аласания отметил, что это было непростое решение

Национальная общественная телерадиокомпания Украины не будет транслировать чемпионат мира по футболу, который состоится в России в 2018 году.

Об этом глава НОТУ Зураб Аласания сказал в интервью "Урядовому курьеру".

"Мы отказываемся его (ЧМ по футболу, - ред.) показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это тяжелое решение. Общественное может показывать чемпионат мира в Москве? Нет", - сказал Аласания.

Напомним, украинские СМИ и болельщики на ЧМ в Россию официально не поедут.