Южная Корея оплатит счета КНДР за участие в Олимпиаде

Принимающая сторона покроет расходы на северокорейских исполнителей, болельщиков и членов демонстрационной команды тхэквондо

Южная Корея в среду одобрила план использования государственного фонда для поддержки участия Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

На олимпийские счета Пхеньяна будет выделено 2,64 миллиона долларов США из государственного бюджета Южной Кореи, сообщает Yonhap.



Фонд покроет расходы на сотни северокорейских исполнителей, болельщиков и членов демонстрационной команды тхэквондо.

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"Он (фонд – ред.) направлен на оказание финансовой поддержки визита северокорейской делегации в Южную Корею и проведение проектов культурного сотрудничества (между Севером и Югом)", - сказано в сообщении Министерства объединения.

Вопрос о финансировании участия КНДР в Паралимпийских играх в марте будет решен на отдельном заседании совета.

Напомним, северокорейские чирлидерши в Пхенчхане показали, как нужно болеть за свою команду.