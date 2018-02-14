Южная Корея оплатит счета КНДР за участие в Олимпиаде

Южная Корея в среду одобрила план использования государственного фонда для поддержки участия Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
На олимпийские счета Пхеньяна будет выделено 2,64 миллиона долларов США из государственного бюджета Южной Кореи, сообщает Yonhap.
Фонд покроет расходы на сотни северокорейских исполнителей, болельщиков и членов демонстрационной команды тхэквондо.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиян выгнали с Олимпиады за флаг с Лениным
"Он (фонд – ред.) направлен на оказание финансовой поддержки визита северокорейской делегации в Южную Корею и проведение проектов культурного сотрудничества (между Севером и Югом)", - сказано в сообщении Министерства объединения.
Вопрос о финансировании участия КНДР в Паралимпийских играх в марте будет решен на отдельном заседании совета.
Напомним, северокорейские чирлидерши в Пхенчхане показали, как нужно болеть за свою команду.