17 февраля в Пхенчхане разыгрывают девять комплектов наград

В субботу, 17 февраля, на XXIII зимних Играх в Пхенчхане определятся олимпийские чемпионы в горнолыжном спорте, фигурном катании, фристайле, лыжных гонках, биатлоне, скелетоне, шорт-треке и прыжках на лыжах с трамплина.
Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады.
Расписание восьмого дня Олимпиады-2018. Медальные дисциплины.
03.00 (по киевскому времени). Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа.
04.00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант - Украину представляет Ольга Кныш.
07.00. Фристайл. Женщины. Слоуп-стайл.
11.30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км.
13.15. Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12,5 км - Украину представляют Вита Семеренко (12-й стартовый номер) и Валя Семеренко (15).
13.20. Скелетон. Женщины.
14.11. Шорт-трек. Женщины. 1500 метров. 14.26. Мужчины. 1000 метров.
15.30. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-120. Индивидуальное первенство.
Кроме того, пройдут квалификационные соревнования по фристайлу (мужчины, акробатика), керлингу (женщины).
В мужском хоккейном турнире состоятся матчи Канада - Чехия, Республика Корея - Швейцария, "ОАР" - США, Словения - Словакия; в женских хоккейных соревнованиях пройдут четвертьфиналы "ОАР" - Швейцария, Финляндия - Швеция.
До 25 февраля в Пхенчхане разыграют 102 комплекта наград.