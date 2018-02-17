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Главная » Стиль жизни » Спорт » 17 февраля в Пхенчхане разыгрывают девять комплектов наград

17 февраля в Пхенчхане разыгрывают девять комплектов наград

17 февраля в Пхенчхане разыгрывают девять комплектов наград
Фото: Olympic.org

Сегодня – восьмой день Олимпиады

17.02.18 303
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В субботу, 17 февраля, на XXIII зимних Играх в Пхенчхане определятся олимпийские чемпионы в горнолыжном спорте, фигурном катании, фристайле, лыжных гонках, биатлоне, скелетоне, шорт-треке и прыжках на лыжах с трамплина. 

Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады. 

Расписание восьмого дня Олимпиады-2018. Медальные дисциплины. 

03.00 (по киевскому времени). Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. 

04.00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант - Украину представляет Ольга Кныш. 

07.00. Фристайл. Женщины. Слоуп-стайл. 

11.30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км. 

13.15. Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12,5 км - Украину представляют Вита Семеренко (12-й стартовый номер) и Валя Семеренко (15). 

13.20. Скелетон. Женщины. 

14.11. Шорт-трек. Женщины. 1500 метров. 14.26. Мужчины. 1000 метров. 

15.30. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-120. Индивидуальное первенство. 

Кроме того, пройдут квалификационные соревнования по фристайлу (мужчины, акробатика), керлингу (женщины). 

В мужском хоккейном турнире состоятся матчи Канада - Чехия, Республика Корея - Швейцария, "ОАР" - США, Словения - Словакия; в женских хоккейных соревнованиях пройдут четвертьфиналы "ОАР" - Швейцария, Финляндия - Швеция. 

До 25 февраля в Пхенчхане разыграют 102 комплекта наград.

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