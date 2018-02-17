Украинский спортсмен Абраменко вышел в финал турнира по фристайлу в акробатике

В Пхенчхане завершились квалификационные соревнования по фристайлу в акробатике у мужчин, где 10-е место занял украинец Александр Абраменко, пробившись в финал.

Об этом сообщается на официальном сайте Олипиады.

Результат украинца - 123,08 балла. Наш спортсмен не попал в Топ-6 спортсменов (123,01), которые сразу гарантировали себе место в финальных соревнованиях.

Но во втором прыжке наш спортсмен на 0,007 балла улучшил свой результат, занял 4-е место (общее - десятое) и попал в число 12-ти сильнейших.

Промежуточную тройку лидеров составили Джонатан Лайллисс (США), Ци Гуанпу и Цзя Цзунян (оба - Китай).

Финал турнира в акробатике состоится в воскресенье, 18 февраля.