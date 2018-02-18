Спортсмена из РФ поймали на допинге в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил российскую команду в Пхенчхане о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов. Об этом рассказал пресс-атташе команды Константин Выборнов, передает Мeduza.
"Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", – сказал Выборнов.
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Ранее СМИ сообщили, что положительную допинг-пробу сдал керлингист Александр Крушельницкий, выигравший на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую награду. В его пробе, по данным СМИ, обнаружены следы мельдония.