На Олимпиаде бобслеистам будут вручены две золотые медали

В соревнованиях по бобслею в двойках на Олимпиаде в Пхенчане будут вручены две золотые медали.

Об этом сообщает Р-Спорт.

Канадцы Джастин Криппс/Александр Копач и немцы Франческо Фридрих/Торстен Маргис показали одинаковое время — 3 минуты 16,86 секунды.

Бронзовую медаль завоевали Оскарс Мелбардис и Янис Стренга из Латвии, отставшие от лидеров на 0,05 секунды.

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Отметим, ранее в истории современных Олимпийских игр было лишь два случая, когда на соревнованиях по бобслею в двойках победители показывали одинаковый результат. В 1998 году золото разделили спортсмены из Канады и Италии. В 1968 году одинаковое время показали представители Италии и ФРГ. Тогда первое место отдали итальянцам.

Напомним, Шон Уайт принес США сотую золотую медаль в истории зимних Олимпийских игр.