Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск киевского "Динамо" к Федерации футбола Украины относительно засчитанного столичному клубу технического поражения за неявку на матч Премьер-лиги в Мариуполе 27 августа 2017 года. Об этом сообщает Украинская правда.
Соответствующее решение было доведено сторонам процесса 19 февраля.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках
Спортивный арбитраж постановил отклонить иск "Динамо" к ФФУ и оставить в силе решение Апелляционного комитета ФФУ от 17 ноября 2017 года.
Фото: pravda.com.ua
Напомним, 11 сентября 2017 года ФФУ засчитала "Динамо" техническое поражение за отказ ехать в Мариуполь. Столичный клуб отказался ехать в прифронтовой город по соображениям безопасности.