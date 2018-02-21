"Шахтер" в Харькове одолел "Рому"

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в Харькове донецкий "Шахтер" обыграл итальянскую "Рому" со счетом 2:1.
Первым счет открыли римляне. На 41-й минуте Дженгиз Ундер вышел из под опеки защитников, получил мяч и забил в мяч в ворота Пятова.
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Сразу после перерыва "горняки" активизировались. На 53-й минуте Факкундо Феррейра получил мяч из глубины поля, рванул на ворота соперника, по дороге обыграл защитника и пробил точно в дальний угол - 1:1. На 71-й минуте Фред нанес шикарный удар со штрафного и вывел "Шахтер" вперед.